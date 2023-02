Cos'è stata, Juve-Nantes? Un'occasione sprecata, sopra ogni altra cosa. E la consapevolezza che - almeno in Europa, e forse non solo in Europa - questa Juve resta con un pezzo in meno di coraggio quando c'è da fare (assolutamente) bottino pieno. Da gennaio a febbraio,e hanno fatto poco per scrollarsi di dosso quella sensazione d'inconcludenza. Che poi è frustrazione. Che quindi ha generato anche il caos finale, dove non c'è stato alcun parapiglia ma tanta, tantissima, indignazione per la decisione finale del direttore di gara.: entriamo nel finale di partita con due episodi che non avete visto. Più una bonus track: riguarda Vlahovic.