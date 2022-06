Secondo l'Unione Sarda, Nahitan Nandez è ancora nel mirino della Juventus. Il Cagliari vorrebbe cedere il giocatore, non disposto a scendere in B, per una cifra che si aggira sui 13-14 milioni; cifra che la Juve vorrebbe sensibilmente abbassare, inserendo magari una contropartita: sul piatto ci sono Frabotta - che però è vicinissimo al Lecce - e Ranocchia, che piace molto al Cagliari.