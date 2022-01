17









Ci sono ancora due nomi nel pacchetto finale del mercato invernale bianconero. Da una parte c'è la possibilità di portare a Torino l'uruguaiano Nandez, dall'altra intriga anche la chance di arrivare subito a un talento vero come Denis Zakaria. Quale fiore coglieranno i bianconeri sulla sirena, cessioni permettendo?



LE ULTIME - Secondo quanto riportato da Sky Sport, Zakaria e Nandez restano entrambe opzioni concrete, vere, importanti per questi ultimi giorni di mercato. A far posto potrebbero essere Rodrigo Bentancur e Arthur Melo. Il primo può salutare per raggiungere l'Aston Villa: l'offerta degli inglesi si aggira intorno ai 20 milioni più bonus, una cifra che convince solo in parte la Juventus. Il motivo? I bianconeri dovreebbero comunque versare circa il 30% della cifra incassata al Boca Juniors, in virtù dell'accordo fatto ai tempi della cessione di Tevez. Su Arthur c'è da registrare l'insistenza dell'Arsenal, ma la formula non convince i bianconeri.



ZAKARIA IL PREFERITO - Se dipendesse da Allegri, sarebbe certamente Zakaria il nuovo metronomo della Juventus. Il giocatore svizzero è in scadenza e ha deciso di non rinnovare con il Borussia Mönchengladbach: non sarà semplice capire le dinamiche, ossia le richieste del giocatore e soprattutto dell'entourage. Ma la Juve vuole assolutamente provarci.