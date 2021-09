Sì, la Juve ricomincia dae chiude il mercato dei giovani. Come racconta il Corriere dello Sport, "la musica è cambiata. Già da qualche mese in realtà, perché è quella che alla Continassa risuona ormai da tempo. Suona così forte che nessuno ha voluto ascoltare altro, indipendentemente da cosa abbia detto questo folle mese d'agosto, tra limiti evidenti già emersi in avvio di campionato e l'addio di Cristiano Ronaldo". Del resto, doveva arrivare Locatelli ed è arrivato. Kaio Jorge sarà la quarta punta. E Kean ha preso il numero e il posto di Cristiano Ronaldo.