Torna di moda, e magari sarà il nome giusto. Luis Muriel è nuovamente in orbita: come racconta Sportitalia, la società bianconera pensa agli esuberi a centrocampo, ma allo stesso tempo deve prendere un attaccante. Già, ma chi? Si è fatta largo l'ipotesi di un Morata 'ter', ma nelle scorse ore c'è stato - per la tv tematica - anche un nuovo tentativo per Arnautovic. Il Bologna fa muro.Ecco allora avanzare l'idea Muriel, in uscita dall'Atalanta. Il colombiano intriga perché ha un contratto in scadenza, naturalmente combinato alle doti tecniche. Indiscutibili. Semmai, la preoccupazione bianconera è relativa alla sua tenuta fisica: neanche all'Atalanta ha saputo tenersi stretto il posto da titolare.