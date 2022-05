Luis, ancora tu? Dopo il flirt negli ultimi due spazi dedicai al mercato, Muriel torna di moda per la Juventus. Il colombiano ha la capacità di giocare sia da prima che da seconda punta, può fare "il Morata" e si accende di colpo, dando un passo di qualità alla squadra. Non è un mistero che i bianconeri abbiano pensato a lui come vice-Vlahovic. Può farlo ed è affidabile. Inoltre, e non è un dettagli, partire dalla panchina non si rivelerebbe un problema.



IL BOMBER PANCHINARO - Muriel, ecco, ha segnato più gol di tutti subentrando dalla panchina: 25 reti. Con l'Atalanta, come racconta Gazzetta, ha sbloccato partite importanti, dando una mano a Zapata. Luis potrebbe prendere il posto di Morata, costa meno come cartellino e come ingaggio. A 31 anni, la Juve sarebbe una grande occasione. Resta solo la differenza in termini di valutazione del giocatore: per la Juve si va dai 10 ai 15 milioni, per l'Atalanta dai 15 ai 20. Una via di mezzo sembra anche semplice da trovare.