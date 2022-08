La Juve continua la sua ricerca al profilo adatto da affiancare a Dusan Vlahovic nella stagione che sta per cominciare. Uno dei candidati è anche il colombiano Luis Muriel, gradito da Allegri e in'uscita da Bergamo. Nelle settimane precedenti Madama ha intensificato i contatti con il club bergamasco e non è da escludere che questi possano riprendere in maniera più approfondita nei prossimi giorni.