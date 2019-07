Your browser does not support iframes.

In casa Juve l’uomo del giorno è sicuramente Simone Muratore, il giovane centrocampista che ha aperto le marcature per la Juventus nella sfida odierna contro i coreani del K-Team: lui e Mateus Pereira (anch’egli in gol per il definitivo 3-3) sono stati forse le sorprese più liete per i tifosi bianconeri. Per il ragazzo dell’Under 23 c’era una tifosa speciale davanti alla tv: la fidanzata Martina Petiva, attivissima su Instagram, alla quale Simone ha dedicato un messaggio d’amore via social proprio poche ore prima dell’inizio della partita (ed evidentemente ha portato bene). I due si sono concessi da poco una romantica vacanza in Sardegna.