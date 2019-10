Il Giudice Sportivo ha deciso di multare la Juventus. Una sanzione da 10mila euro, arrivata proprio dopo la gara tra Inter e Juventus giocata a Milano, allo stadio San Siro. Il motivo? Lo racconta il referto arrivato in giornata: "Ammenda di €10.000,00 alla Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di un calciatore della squadra avversaria che si apprestava a tirare un calcio di rigore". Dunque, nessun caso: 'semplicemente' un laser puntato su Lautaro Martinez. Il quale, nonostante il disturbo da parte dei supporter bianconeri, è riuscito a battere Szczesny.