Come racconta il Corriere dello Sport, "con tutto quello che è successo in Juve-Salernitana, le decisioni del Giudice Sportivo sembrano ormai il minimo". Un turno di squalifica per Arek Milik espulso per somma di ammonizioni dopo l'esultanza a petto nudo per il gol spazzato via dalla coppia Marcenaro-Banti, un turno anche per Juan Cuadrado e Federico Fazio (anche multato) che han pagato per tutti il conto del parapiglia finale,