Juventus... multata. Il club bianconero ha ricevuto 3000 euro di ammenda dopo la gara contro il Frosinone. Il motivo? Qualche coro dei tifosi? No, la motivazione del Giudice Sportivo è stata la seguente: "Tremila euro alla Soc. Juventus a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti". Medesima sanzione per la Lazio, ma "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni".