Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato così di CR7 durante una conferenza stampa virtuale: "All'inizio della mia carriera mi sarebbe piaciuto giocare con Messi perché in quel momento andavo più in area e segnavo di più. Ora faccio più assist e avrei più bisogno di Cristiano Ronaldo".



LEWANDOWSKI - "È impressionante". MESSI E RONALDO - Mi tolgo il cappello per entrambi per tutto quello che hanno fatto. Ma sulla strada per il titolo mondiale (Brasile 2014) abbiamo giocato contro entrambi e li abbiamo battuti, lo stesso sulla strada per diverse finali di Champions League e nel titolo conquistato nel 2013. Ogni giocatore ha bisogno della squadra. Nel 2011 la mia forza era nel gioco senza palla. Avevamo grandi giocatori con la palla al piede come Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry e Arjen Robben. Il mio compito era spostarmi verso spazi aperti e trovare spazi vuoti. È stato allora che ho detto che il mio compito era interpretare gli spazi e da allora sono sempre stato chiamato con quell'espressione".