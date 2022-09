Mykhaylocontinua a stupire. L'esterno offensivo 21enne, seguito in estate anche dalla, non è passato inosservato nella splendida prestazione dellosul campo del, confermando ancora una volta le sue evidenti qualità. Sulle sue tracce, non a caso, ci sono diversi club inglesi, in particolare, che potrebbero rendere complicato un tentativo dei bianconeri sul mercato. Il club ucraino, inoltre, chiede per lui almeno 35 milioni di euro.