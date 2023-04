piace a tutte le big del nostro campionato: la Juve si è mossa, l’Inter lo ha seguito a più riprese dal vivo, il Milan è bloccato dalla valutazione del giocatore. Anche dall’estero sono arrivate diverse manifestazioni d’interesse. Ma per il Monza, salvo offerte davvero irrinunciabili e superiori ai 20 milioni, Carlos Augusto non è in vendita. Con Galliani sempre più convinto di poterlo blindare prima della fine della stagione.