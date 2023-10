Intervenuto nel post-partita della sfida vinta dalla sua Roma contro il Frosinone, Joséha anche citato l'allenatore della Juventus, Massimiliano"I problemi in difesa della Roma? Quando ho visto oggi Bremer infortunato e ho visto Rugani prendere il suo posto ho pensato: 'Quanto sei fortunato, Max'. Io questa fortuna non ce l'ho. Speriamo in un piccolo miracolo per le prossime partite ma non lo so".