Una chiamata a sorpresa. Secondo quanto scrive La Stampa, infatti, ci sarebbe stato un contatto inatteso tra Mourinho e CR7: "Il tema più delicato è il futuro di Cristiano Ronaldo. Ha ancora un anno di contratto, ma da mesi è insofferente e Allegri ad Agnelli aveva detto in tempi non sospetti che la Juve doveva ripartire senza Ronaldo".



"Il suo procuratore ha contattato il Manchester United per un clamoroso ritorno, dopo che una simile idea era stata bocciata dal Real, ma lo stipendio spaventa tutti. O quasi, visto che Mourinho ha chiamato Cristiano in questi giorni per salutarlo e capire le sue intenzioni: la Roma sarebbe una soluzione per salvare i vantaggi del Fisco italiano (100mila euro di forfait sui guadagni stranieri), ma l’ipotesi è complessa per mille motivi". Un’operazione complessa, difficile. Ma non impossibile. Soprattutto se, come riportano alcuni rumors, Cr7 dovesse entrare come socio insieme a Mendes oltre che come calciatore.