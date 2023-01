Laaspetta le motivazioni della penalizzazione inflitta dalla Corte federale d'appello. Nel frattempo, si delinea la linea difensiva in vista del ricorso al Coni. Come riporta il Corriere dello Sport:"E' il giorno delle spiegazioni, la Corte federale pubblicherà infatti le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di -15. Nel documento ci saranno parecchie risposte dalla tempistica al perchè sia stata punita solo la Juventus che al momento dovrebbe essere per la violazione dell'articolo 4.1 (che era stato lo stesso contestato la prima volta) che non punta alle valutazioni dei giocatori ma all'operato della società che sarebbe stato scorretto sui bilanci . A Torino hanno già pronto il ricorso e chiederà che sia messa agli atti la nota 10940 (quella tra Procura e Consob che dimostrerebbe come i tempi non siano stati rispettati e quindi l'esistenza di un vizio procedurale)".