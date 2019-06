di Andrea Menon

La Juve è sul Paul Pogba. Ve lo stiamo raccontando ormai da diverso tempo, con i bianconeri - nella figura del responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici - decisamente attivi per un suo possibile ritorno a Torino. Un sogno che non si è mai concretizzato nonostante i diversi tentativi nel corso degli ultimi anni, ma durante questa estate tutto potrebbe essere diverso. Sì, perché l'approccio della Juventus all'affare appare più deciso, con i bianconeri che cercano un grande colpo per rinforzare il centrocampo e Pogba che sembra prossimo all'addio al Manchester United. O almeno questa è la sua volontà.



L'AFFARE E IL RETROSCENA - Un affare che parte da lontano e che conoscerà ancora molte fasi, prima di arrivare a un possibile (ma non certo) accordo, ma che nasconde già qualche retroscena sul suo avvio. Paratici starebbe facendo sul serio, perché è convinto dal fatto di avere l'approvazione e il sì di Pogba, e seguendo questa disponibilità vorrebbe tracciare la strada per un super colpo. Ecco perché il ds avrebbe già parlato con il Manchester United, comunicando loro la volontà delle parti. Come si può chiudere il colpo? Probabilmente con una contropartita, oltre a un cospicuo indennizzo. Ma la Juve lavora, con Raiola dalla sua parte e un Pogba che gradirebbe questo ritorno...