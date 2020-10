2









Un mercato creativo ha condizionato la lunga "estate" appena conclusa. Una sessione di trattative alla ricerca dell'affare giusto, del modo migliore per comprare giocatori spendendo poco o nulla, pagandoli nei prossimi anni. Fare una squadra forte e convincente, ma senza pesare sul bilancio, questo l'obiettivo del club. Cosa è mancato? Il colpo a parametro zero, che la Juve già sta studiando per il 2021.



IL NOME - Sì, perché c’è un nome che stuzzica più degli altri i campioni d’Italia: David Alaba. Come scrive Tuttosport, il difensore austriaco, già due volte campione d’Europa con il Bayern Monaco, continua a non rinnovare con i bavaresi e la Juve ci pensa. Non da qualche giorno, ma da settimane. Alaba ha 28 anni ma ha già grandissima esperienza, sa giocare nella difesa a 3 e può fare anche il terzino. Un profilo che, in situazioni normali, avrebbe una quotazione non lontana dai 60-70 milioni. E Paratici ne è più che attratto, ma non è il solo. Chiede uno stipendio da top, con gli ormai noti sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita che possono aiutare la Juve a reggere la concorrenza straniera, dal Manchester City in poi. Perfetto per Andrea Pirlo viste le sue doti, specialmente se a fine anno Chiellini dovesse decidere di ritirarsi. La Juve si muove.