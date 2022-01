Ve lo raccontiamo da qualche giorno ( QUI ), l'argentino è l'obiettivo numero uno per la Juventus, che però vuole strappare un accordo solo alle proprie condizioni. Ma l'operazione centravanti è appena cominciata. Il sì di Alvaro Morata al Barcellona c'è già, ma la Juventus lo lascerà andare solo dopo averlo sostituito con un altro 9, magari anche più 9 nel senso di uomo d'area. Fabio Paratici si spese molto per cercare di portarlo a Torino in passato, senza riuscirci. E ora? Maurito, ricorda la Gazzetta, al momento è considerato l’obiettivo più raggiungibile, per motivi di budget (bianconero) e di disponibilità del club parigino, che non lo considera incedibile. La novità delle ultime ore è un primo contatto tra le due società: una chiacchierata informale, con cui la Juventus ha sondato il terreno.Non si è parlato né di cifre né di formule, però di fatto il Psg ha aperto alla cessione di Icardi. E ora, scrive la rosea, attende che i bianconeri si facciano avanti con una proposta concreta da poter valutare. Il giocatore piace anche ad altre squadre, in particolare allo United. Lui, panchinaro di lusso, non è considerato un intoccabile. E c'è un altro nodo: Icardi ha un contratto fino al 2024 e a due anni e mezzo della scadenza non vuole muoversi senza certezze. La Juve va a caccia del prestito con diritto di riscatto, così da riservarsi una decisione nei prossimi mesi e mantenere vivo il sogno Dusan Vlahovic per l'estate.