Alvaro Morata rientrerà sabato sera contro il Bologna dopo aver scontato un turno di squalifica nell'ultima giornata. L'attaccante però è ancora di proprietà dell'Atletico Madrid che in estate si siederà a trattare con la Juventus che vorrebbe trattenere il bomber spagnolo. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport il riscatto di Alvaro è possibile solo al ribasso e nel caso in cui lo spagnolo superasse gli "esami" a cui verrà sottoposto da qui al termine della stagione. Il primo sarà la gara contro il Bologna. Il futuro di Morata con la Vecchia Signora però non è scontato.