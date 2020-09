Le speranze dei tifosi dell'Atletico Madrid sono vane: Alvaro Morata sta per volare a Torino per ultimare il suo trasferimento alla Juventus, dove lavorerà con quell'Andrea Pirlo con cui nel 2014-2015 condivise un'annata da scudetto, Coppa Italia e finale di Champions. Ora lo spogliatoio con Pirlo lo condividerà con ruoli diversi: non più compagni, ma giocatore e allenatore. La Juve ha trovato l'accordo con l'Atletico sulla base di 9 milioni di euro più diritto di riscatto da 45 milioni, con possibilità di prolungare il prestito dopo il primo anno. Morata sarà in Italia in serata, non prima delle 21.