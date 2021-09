Ci sono altri sei giocatori in scadenza a giugno del 2022. Ma non sarà una questione annosa, che si trascinerà fino alla fine della stagione. La Juve è pronta a prendere una decisione:, a raccontarlo è Tuttosport che sottolinea come dietro ci sia chiaramente il placet di Massimiliano Allegri.La Juve a questo punto potrà esercitare il riscatto da 35 milioni di euro in un'unica tranche - possibile ulteriore trattativa con l'Atletico Madrid, magari può arrivare uno sconto sulla cifra finale, o una nuova rateizzazione -, da aggiungere ai 20 milioni già spesi per il prestito con diritto di riscatto. Va verso la definizione, il futuro di Alvaro. Juventino convinto.