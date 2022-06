Il prestito di Alvaro Morata alla Juventus termina il 30 giugno. L'attaccante spagnolo sembra sempre più verso il ritorno all'Atletico Madrid. In Spagna però non è parte del progetto dei Colchoneros ed in particolare non piace al Cholo Simeone. Quindi la volontà del club sarebbe quella di cederlo. I 35 milioni inizialmente pattuiti però sono ritenuti troppi dalla Juventus che sarebbe stata disposta a riscattarlo per circa 15 milioni, oltre a quelli precedentemente versati per il prestito.



L'INCONTRO - Negli scorsi giorni Juve e Atletico si sono incontrati ma non sono riusciti ad arrivare ad un accordo. Di conseguenza sembra che l'attaccante faccia momentaneamente ritorno a Madrid. Nonostante ciò le due parti si incontreranno ancora la settimana prossima. Sembra filtrare ottimismo. Un ruolo chiave sicuramente sarà giocato dalla volontà di Alvaro di rimanere all'ombra della Mole dove è cresciuto ed è apprezzato.