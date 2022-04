Alvaro Morata tra i flop della 34^ giornata di Serie A. L'attaccante della Juve è stato inserito tra i peggiori dell'ultimo turno di Calciomercato.com, che lo ha bocciato con un 5 in pagella soprattutto per il fallo che ha portato al rigore dell'Inter, realizzato da Calhanoglu e risultato decisivo per la vittoria nerazzurra. Ecco il giudizio dei colleghi: "Inserirlo nella flop è un azzardo, in realtà non lo meriterebbe. Però quel pestone a Dumfries costa 3 punti pesantissimi…".