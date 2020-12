Ora che la Corte d'Appello della Figc ha deciso la riduzione della squalifica di Alvaro Morata, permettendogli di essere convocato per il match di domani alle 18 sul campo del Genoa, Andrea Pirlo si trova davanti a un dilemma: farlo giocare o tenerlo a riposo, dato il fitto calendario che si prospetta? Secondo le informazioni in nostro possesso, l'allenatore della Juventus opterà per tenere in panchina Morata, almeno inizialmente, per lanciare Paulo Dybala da titolare. Anche per proseguire la preparazione della sfida in Liguria, che era cominciata con lo spagnolo squalificato.