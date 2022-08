Sarà un dolce rivedersi. E saranno certamente baci e abbracci.tornerà a Torino, alla Continassa per la precisione: dopo i fatti in Israele, il match con l'Atletico Madrid si è trasferito nel centro sportivo bianconero, dove Alvaro è stato protagonista negli ultimi due anni.Del resto, se ne parla "solo" da mesi: è il preferito di Allegri per completare la rosa, in quel ruolo ibrido tra esterno e attaccante centrale che tanto farebbe bene alla Juventus, in questo momento retta sulle spalle di Dusan Vlahovic e sugli sprint di Moise Kean. Ecco, a che punto siamo? Ancora molto lontani da una possibile apertura da parte dei Colchoneros. Infatti, l'Atletico non ha mai abbassato le pretese e continua a insistere sulla richiesta di almeno 25 milioni di euro. Troppi, per i bianconeri, che vagliano da settimane alcune alternative, sebbene non pienamente convinti. La speranza è che la situazione di Alvaro possa ammorbidirsi nell'ultima parte del calciomercato...