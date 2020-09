Quello tra la Juventus e Alvaro Morata è un matrimonio celebrato nel 2014 e finito nel 2016. Ma potrebbe rinnovarsi se, come sembra nelle ultime ore, dovesse essere lui il nuovo centravanti per Andrea Pirlo. Ma a proposito di matrimoni, lui il suo l'ha contratto nel 2017 con l'italiana (veneta di Mestre) Alice Campello, con la quale ha avuto due gemelli (Alessandro e Leonardo, di 2 anni) e da cui avrà a breve il terzo figlio.

TRA MOGLIE E MARITO - La bellissima Alice ha postato ieri una foto su Instagram insieme ai due gemelli, per sponsorizzare una piattaforma di audiostorie e audiofiabe. Difficilmente si sarebbe aspettata che la gran parte dei commenti avrebbe riguardato non lei, non i suoi figli, e nemmeno i racconti per bambini, bensì il marito! I tifosi dell'Atletico Madrid, infatti, temendo di vedere Alvaro andar via per tornare alla Juve, hanno inondato il post con l'hashtag #AlvaroSeQueda. Ossia "Alvaro resta". Un segnalo d'affetto non da poco.

