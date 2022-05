Alvaro Morata è innamorato della sua Juventus. L'attaccante spagnolo ancora ieri con un post sul suo profilo Instagram ha dichiarato amore alla Vecchia Signora scrivendo "Nelle vittorie ti voglio bene ma nelle sconfitte ti amo". Messaggio chiaro dopo la brutta sconfitta di Coppa Italia contro l'Inter di mercoledì sera. Il futuro di Alvaro è appeso ad un filo, il cartellino dello spagnolo è di proprietà dell'Atletico Madrid. La cifra che la Juve dovrebbe versare ai colchoneros per riscattarlo è di 35 milioni di euro. NOVITÀ - La Juventus dall'altro lato non sarebbe disposta a versare quella cifra nelle casse del club spagnolo, nonostante la volontà di Morata sia quella di restare a Torino, città a cui è molto legato da sempre. Di conseguenza la Vecchia Signora chiederà uno sconto all'Atletico Madrid. Come riporta Tuttosport sono poche le possibilità che la Juve versi l'intera somma ai conchoneros. I bianconeri starebbero anche pensando ad un eventuale sostituto nel caso in cui non si trovasse l'accorso con l'Atletico Madrid. Il nome del prescelto è Giacomo Raspadori del Sassuolo.