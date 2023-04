Alvaro Morata ha il contratto con l'Atletico Madrid fino al 2024, quindi si avvicina la scadenza. Un motivo che potrebbe portarlo a lasciare subito il club spagnolo. Ne parla Tuttosport, riferendo che il giocatore gradirebbe tornare nuovamente a Torino. L'Atletico, si accontenterebbe di 8,5 milioni, ovvero la cifra per non fare minusvalenza, poco più di quanto costa il riscatto di Milik per la Juve. La differenza sta nell'ingaggio, visto che lo spagnolo non beneficerebbe del decreto crescita e peserebbe sul monte stipendi circa 10 milioni, più del polacco.