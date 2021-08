"Primeros minutos en las piernas. Cogiendo ritmo para lo que viene". Che vuol dire: "Primi minuti nelle gambe, trovando il ritmo per ciò che sarà". Tra i più pimpanti, anche se non certamente tra i più precisi, Alvaro Morata. Che si è ripresentato a Torino in buona forma dopo gli Europei sfortunati, dove comunque è stato autore di due gol pesanti con la maglia della Roja (uno proprio all'Italia in semifinale).