Alla notizia del probabile ritorno di Alvaro Morata alla Juve, alcuni tifosi bianconeri esultano, felici di riabbracciare un giocatore senz'altro utile alla causa, mentre altri protestano avendo fatto la bocca ad altri profili come Dzeko e Suarez. Ma scorrendo fra i post sui social, il fenomeno più interessante riguarda coloro che gioiscono per lo "smacco" dato ad Aurelio De Laurentiis, personaggio poco amato (per usare un eufemismo) tra i sostenitori juventini e non solo: avendo troppo tirato la corda per il passaggio Milik alla Roma - è opinione diffusa - il presidente del Napoli non ha innescato il valzer di punte auspicato, e ora resta col cerino in mano…