"Senza la dovuta cattiveria, senza la fame di gol che deve tormentare ogni centravanti. Morata sciupone, perché spreca un paio di occasioni e non è colpa o merito di Meret". Così, la Gazzetta dello Sport ha scritto della prestazione di Alvaro Morata, il peggiore insieme a Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo e Federico Bernardeschi. Per il Corriere dello Sport, la prestazione è sufficiente: "Solito movimento, solito lavoro sporco, ma tra Maksimovic e Rrahmani la storia è complessa. Ah, certo, dove non arrivano i difensori arriva Meret: alla Garella, con i piedi, e adios". 5.5 per Tuttosport: "Poco brillante in fase di manovra, poco fortunato in area. Rrahmani gli soffia un pallone dalla testa: Meret è bravo nella girata in area piccola".