di Lorenzo Bettoni

La prima - seconda - volta di Alvaro Morata con la maglia della Juve è durata appena 58 minuti con lo spagnolo che contro la Roma non ha lasciato il segno, facendosi notare solo per uno strappo nel secondo tempo che ha portato alla conclusione Cristiano Ronaldo. Il nuovo esordio dell'ex Atletico Madrid è avvenuto nel giorno in cui, sei anni prima, aveva segnato la sua prima rete in assoluto con la maglia della Juventus, contro l'Atalanta. Non è stato l'inizio che si aspettava ma era giusto aspettarsi qualcosa di più?



SUBITO DENTRO - Pirlo aspettava il nuovo numero 9 dal mercato è appena è arrivato non ha avuto paura nel gettarlo subito nella mischia. Morata aveva appena tre allenamenti nelle gambe con la nuova squadra. Anche se la Juve è casa sua, anche se i bianconeri l'hanno riaccolto come il figliol prodigo è passata una vita dalla sua ultima apparizione in bianconero e la squadra è cambiata in tanti suoi elementi. Era difficile incidere subito anche perché la Roma ha chiuso bene tutti gli spazi e si è dovuta arrendere solo a Cristiano Ronaldo, volato in cielo per segnare il 2-2 e la doppietta personale. I due sono apparsi un po' slegati, anche in alcune situazioni offensive quando lo spagnolo non ha fatto la scelta giusta per innescare l'azione d'attacco.



FRETTA - Ci sarà tempo per rifarsi, vero, ma era davvero necessario lanciare Morata dal primo minuto? Col senno di poi è facile dire di no anche perché per come si è sviluppata la gara, gli strappi dell'attaccante spagnolo avrebbero potuto essere più utili a partita in corso con la Roma che dopo il secondo gol sbagliato da Dzeko si è abbassata ed ha avuto quasi paura di vincerla mentre i bianconeri hanno giocato meglio in 10 contro 11. Morata ha avuto poco tempo per lavorare con la squadra e si è visto. Col tempo migliorerà l'intesa con i compagni di squadra e la sensazione è che anche Pirlo farà tesoro delle scelte che a conti fatti si sono dimostrate errate. Il tecnico è stato però bravo a ribilanciare la Juve a gara in corso: tutta esperienza da mettere in cascina già in vista della partita con il Napoli. Quella contro la Roma ​"è stata una partita difficile", ha scritto Morata sui social, aggiungendo: "Non vedo l'ora che arrivi la prossima". Con un po' di esperienza e qualche allenamento in più nelle gambe qualcosa di meglio verrà fuori.



@lorebetto