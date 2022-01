Come racconta La Gazzetta dello Sport, domani Morata dovrebbe mettere il 19esimo timbro sulla tessera stagionale di Serie A. "Un collezionista: sempre presente, derby escluso. Assieme a lui è pronto a tornare Dybala, fermato a fine dicembre da un problema alla coscia destra". Allegri finalmente può ricomporre la coppia titolare stagionale, il 9 e il 10, i ragazzi che in due edizioni diverse della Champions lo hanno portato per mano in finale.