“Champions League is back”. Parole e musica di Alvaro Morata, una delle poche note positive del deludente pareggio di Crotone. L’attaccante spagnolo è più determinato che mai, l’assenza di Cristiano Ronaldo gli sta dando il minutaggio necessario per convincere tutto sul suo conto. Domani avrà l’opportunità di farlo anche in territorio europeo, lì dove spesso e volentieri decide le partite. Nella sua passata esperienza in bianconero segnò i gol pesanti, quelli che decidono le sorti di un turno. L’anno scorso mandò al settimo cielo l’Atletico Madrid e i suoi tifosi, siglando la rete di una pazza vittoria raggiunta all’ultimo minuto dei tempi di recupero, negli ottavi di finale contro i campioni in carica del Liverpool.