Martedì 4 maggio, Alvaro Morata sarà il protagonista della terza puntata stagionale di Junior Reporter, l’evento che permette ai Junior Black&White Member di diventare giornalisti per un giorno intervistando i campioni della Juventus.



L’esperienza continuerà a essere a distanza, ma sarà ugualmente indimenticabile.



In occasione di questo terzo appuntamento, Morata si collegherà in diretta in video conferenza e risponderà alle tante richieste che i più giovani avranno pensato per lui. Le domande per Alvaro saranno proprio quelle scritte dai nostri Junior Black&White Member che potranno, così, dare libero sfogo alla loro immaginazione.



Desiderate che siano selezionati come intervistatori per un giorno? Non volete che i vostri piccoli bianconeri perdano questa super occasione? Partecipare sarà davvero molto semplice: bisognerà inviare la candidatura, unitamente alla domanda da porre al giocatore, a questo indirizzo entro le ore 12.00 di martedì 27 aprile.



Gli unici due requisiti richiesti per potersi candidare all’evento sono molto semplici: essere Junior Black&White Member e avere un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni.



Qualora i vostri piccoli bianconeri non fossero ancora Junior Member potranno diventarlo qui. La giusta occasione per fare un regalo ai vostri bambini!



Ad attenderli ci saranno tante opportunità esclusive da vivere, tutte targate Juventus.



