Come scrive Tuttosport, Alvaro Morata può riposare questa sera contro il Napoli: “Con Dybala infortunato, Pirlo non ha alternative ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, ma lo spagnolo potrebbe aver bisogno di un turno di riposo, dopo aver giocato 230 minuti in cinque giorni con Genoa e Inter, praticamente appena rientrato dopo un problema muscolare (aveva disputato quattro minuti contro il Sassuolo). Così Kulusevski, che quando è stato impiegato da punta se l’è sempre cavata bene, potrebbe far coppia in attacco con un Ronaldo sempre più affamato di gol”.