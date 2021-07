, terminata con una lunga discesa coincisa con l’errore dal dischetto contro l’Italia. Questo ha rappresentatoper Alvaro. Dagli errori alle conseguenti polemiche, le minacce e gli insulti alla famiglia, la riscossa attraverso i gol e l’errore decisivo. Forze fisiche e, soprattutto mentali, completamente erose per l’attaccante dellache in questi giorni sta ricaricando le pile, in Sardegna, insieme alla moglie, Alice, e i tre figli. Tanto relax,, per impressionaree riprendere il suo posto al centro dell’attacco bianconero.