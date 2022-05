Il suo futuro è ancora fortemente in bilico, eppure è stato scelto come testimonial della nuova divisa home per la stagione 2022-23. Accanto a Dusan Vlahovic, "pilastro" della Juve del prossimo futuro, c'è anche Alvaro Morata tra i "modelli" scelti dal club bianconero per presentare la nuova maglia, con le righe nere composte a scacchiera da una serie di triangoli alternati e il lampo elettrico sul logo dello sponsor Jeep. Tutto ciò nonostante l'attaccante spagnolo sia di fatto un uomo-mercato: non è ancora certo, infatti, se la Vecchia Signora deciderà di riscattare il giocatore dall'Atletico Madrid, club dal quale sta cercando di ottenere uno sconto sui 35 milioni di euro pattuiti inizialmente. Che la sua presenza tra i testimonial possa essere un inizio sulla sua permanenza a Torino? Se ne saprà sicuramente di più nelle prossime settimane.