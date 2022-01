1









Alvaro Morata è sempre più vicino al Barcellona, ma non è ancora del Barcellona. Questa situazione può rappresentare un bel problema per la Juventus, dato che questo gennaio si giocherà un'importante fetta di stagione tra scontri diretti in campionato e la finale di Supercoppa contro l'Inter. Dybala è appena rientrato dopo i problemi muscolari, ma davanti le alternative sono davvero poche. La Juve cerca un attaccante, ma sta per perdere il suo centravanti titolare, che rischia di essere mandato in campo nonostante con la testa sia già al Camp Nou.



MONTE INGAGGI - Se da una parte Morata è dato come prossimo acquisto del Barcellona, dall'altra ci sono degli ostacoli da superare. In primis, lo spazio per lo spagnolo nell'organico del Barcellona, anzi nel monte ingaggi. Come sottolineato da Calciomercato.com, anche se venisse completato oggi il trasferimento non sarebbe possibile comunque inserirlo in lista, proprio come capitato con Ferran Torres o Dani Alves. In sostanze, prima vanno ceduti dei calciatori. Il Barcellona ha proposto Depay alla Juve, ma Allegri non ha dato l'ok.



SOSTITUTO - Contemporaneamente alle cessioni del Barcellona, la Juventus dovrà trovare il sostituto di Morata. Arrivare a Icardi non è semplice, il Psg non vuole cederlo in prestito secco, seppur oneroso. Ci sono delle alternative, come ad esempio Aubameyang, ma al momento non c'è un sostituto di Morata pronto in caso di partenza dello spagnolo. Insomma, i tempi non sono ancora maturi, ma difficilmente il bianconero resterà alla Continassa 'controvoglia'.