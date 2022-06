In testa c'è ancora lui, Alvaro Morata, anche se Dusan Vlahovic ha già puntato al suo numero. La Juve però deve far quadrare condizioni decisive, impattanti e importanti. Vale a dire: non si può superare un certo budget, già stabilito. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, la Juve - che potrebbe riscattare il giocatore per 35 milioni di euro -, non vuole superare gli ulteriori 20, sommati ai primi 20 già sborsati per il prestito biennale. Si tratta, insomma. IL MERCATO PARALLELO - Parallelamente, il responsabile del mercato della Juve, Federico Cherubini, sta sondando altre opzioni. C'è Gabriel Jesus , attaccante brasiliano del Manchester City. Ma c'è anche Timo Werner, che al Chelsea ha ingranato meno rispetto al Lipsia, ma resta un giocatore di primissimo piano. Ecco, si lavora e si capisce, soprattutto in che direzione tirerà il vento di Morata. Resta lo spagnolo, il preferito.