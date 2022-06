Come racconta Tuttosport, Alvaro Morata resta il piano A. Per il quotidiano, piace, il giocatore, eccome. E le sue qualità non sono in discussione, men che meno lo è uno spirito di sacrificio che - addirittura - sino a qualche tempo fa non era emerso in maniera così evidente. Basti ricordare che sia il vicepresidente Pavel Nedved sia l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene non hanno mancato di sottolineare, a più riprese, che "il tridente regge grazie allo spirito di sacrificio di Alvaro".