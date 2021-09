Alvarosta bene. Lo ha assicurato in conferenza stampa Massimiliano, confermando che l'attaccante spagnolo sarà a disposizione per la partita di domani contro lo, in programma alle 18.30 allo Stadio Picco. Il numero nove bianconero, autore del gol del momentaneo vantaggio dellacontro il, era uscito anzitempo dal big match all'Allianz Stadium a causa di un indurimento all', dal quale sembra aver completamente recuperato. L'unico indisponibile per la trasferta ligure è Giorgio Chiellini, messo ko dall'influenza.