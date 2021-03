I principali sportivi oggi in edicola si sono sbizzarriti sul ruolo di Alvaro Morata nella Juventus di questo preciso momento storico. Se sul Corriere dello Sport lo si dipinge come un Batman (contro la Lazio) che è pronto a tornare Robin al fianco di Cristiano Ronaldo nella delicata sfida di domani sera contro il Porto in Champions League, su Tuttosport si può leggere questa considerazione sul suo score personale, in relazione con gli anni passati: "Da centravanti puro, Morata è un bomber da 15-20 gol a stagione: ne ha già segnati 16 quest'anno, eguagliando il numero di reti della passata stagione all'Atletico Madrid, e migliorando il suo bottino alla Juve visto che nelle altre due annate ne aveva realizzate 15 e 12."