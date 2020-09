La Juventus è pronta a riabbracciare a distanza di 4 anni Alvaro Morata, scelto come nuovo numero 9 in questa sessione di mercato che prende sempre più forma. A qualcuno però non è sfuggito il commento che fece Andrea Pirlo, in veste di opinionista a Sky Sport, a febbraio 2019, in occasione di Atletico Madrid-Juve 2-0 (andata degli ottavi di Champions, risultato poi ribaltato dalla tripletta di Ronaldo al ritorno). L'attuale allenatore bianconero spiegò così la mancata titolarità di Morata, che partì dalla panchina ed entrò a inizio ripresa: "Non è un cuor di leone. Per una gara di battaglia, Simeone preferisce i suoi giocatori".

EX COMPAGNI - Pirlo e Morata sono stati compagni di squadra nella prima Juve di Allegri, in quella stagione 2014-2015 che vide i bianconeri sfiorare il Triplete, arrendendosi solo in finale di Champions contro il Barcellona. A segnare in quell'1-3 per Messi e compagni fu proprio Alvaro, autore quell'anno di una Champions strepitosa. Adesso il Maestro, oggi mister, avrà il compito di ritagliare per l'attaccante spagnolo il ruolo a lui più congegnale per ripetere quelle performance.