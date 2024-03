La dirigenza della Continassa sta continuando a lavorare duramente sul mercato, con diversi obiettivi che sono finiti da tempo sulla lista di Giuntoli e Manna. Tra i vari nomi sta tornando di moda anche quello di Alvaro Morata, che in realtà non è mai sparito dai radar della Juventus. Discorsi che, stando a quanto riportato da TMW potrebbero anche essere riaperti a giugno prossimo, ma per far si che lo spagnolo ritorni a Torino sarà fondamentale la permanenza di Massimiliano Allegri.