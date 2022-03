Le sue dichiarazioni ai microfoni di AS hanno fugato anche l'ultimo dubbio. Alvarovuole restare alla, forse anche per trovare in bianconero quella stabilità che tanto gli è mancata negli anni di peregrinazioni tra Italia, Spagna e Inghilterra. Come ben sa, però, il suo futuro non dipende solo da lui. La Juve, infatti, deve ancora pagare il riscatto dall', con la ferma intenzione di cercare uno sconto sui 35 milioni di euro stabiliti inizialmente, visti anche i 20 milioni già investiti per le due stagioni di prestito.In un attacco che sta attraversando una fase di profondo cambiamento con il recente innesto di Dusane l'imminente addio di Paulo, i bianconeri puntano dunque a confermare lo spagnolo classe 1992, facendo leva su un elemento che gioca a favore: come riportato da Calciomercato.com, i colchoneros non sembrano avere offerte per il numero 9 bianconero, dopo il solo interessamento nel mercato di gennaio delche però mirava a ingaggiarlo in prestito, evitando di acquistarne il cartellino. La dirigenza del club torinese, dunque, resta fiduciosa: un accordo con l'Atletico è possibile, Morata può restare un giocatore della Juve.