Stando a quanto racconta Tuttosport, se l'Atletico Madrid dovesse abbassare le pretese o accettare un nuovo prestito, il ritorno di Morata potrebbe riprendere quota. In caso contrario sarà un altro attaccante a prendere il posto di Moise Kean, destinato a lasciare di nuovo Torino per giocare con maggiore continuità. Le gerarchie sono mobili e possono cambiare. Ma, ora come ora, il nome più concreto resta quello di Marko Arnautovic. Il 33enne centravanti austriaco del Bologna ha un po’ tutte le qualità che ricercano i dirigenti bianconeri e Allegri: esperienza, prestanza fisica e tecnica. I rossoblù non vorrebbero privarsene, però da qui ad agosto può succedere ancora di tutto.