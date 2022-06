E' pronto a fare ritorno all'Atletico Alvaro Morata, ormai ex giocatore della Juve e ancora totalmente incerto di quel che gli riserverà il futuro. L'ex Real infatti non è stato riscattato da Madama e i Colchoneros non avrebbero intenzione di trattenerlo, aspettando dunque delle offerte da qualche pretendente. Per lui però c'è in programma il ritiro che, stando a quanto riportato da SuperDeportes prenderà il via il 7 luglio.